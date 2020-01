Slitta il vertice sulla prescrizione, tensione nel governo (Di martedì 7 gennaio 2020) Rinviato il vertice sulla prescrizione, fronte Pd, Leu e Italia Viva contro il Movimento 5 Stelle. I renziani disposti a votare la proposta di Forza Italia. Il 2020, per quanto riguarda la politica italiana, riparte dai problemi irrisolti del 2019. Uno su tutti la prescrizione. La riforma di Bonafede non piace al Partito democratico né a italia Viva, che ha presentato una sua proposta e che si è detto disposto ad appoggiare anche Forza Italia pur di superare la fase di stallo. Roma 28/08/2019 – consultazioni Quirinale / foto Samantha Zucchi/Insidefoto/Image nella foto: Nicola Zingaretti-Paola De Micheli-Paolo Gentiloni-Nicola Zingaretti-Andrea Marcucci -Graziano Delrio Slitta il vertice sulla prescrizione Il vertice, fissato originariamente per il pomeriggio del 7 gennaio, Slitta di due giorni. Da una parte per gli impegni del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ... Leggi la notizia su newsmondo

