Sensel presenta un sensore di pressione per i display AMOLED flessibili (Di martedì 7 gennaio 2020) Sensl presenta in un concept la sua tecnologia per il rilevamento della forza con un sensore di pressione implementato in un display flessibile. Ecco le possibili applicazioni e tutti i dettagli direttamente dal CES 2020 di Las Vegas. L'articolo Sensel presenta un sensore di pressione per i display AMOLED flessibili proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

Sensel presenta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sensel presenta