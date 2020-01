Scuola, concorsi in ritardo: previsto record di 250mila supplenti (Di martedì 7 gennaio 2020) Oltre 250mila supplenti sono previsti per il prossimo anno scolastico negli istituti italiani, a cui si dovranno aggiungere i 40mila precari che già oggi sostituiscono i professori per le assenze più brevi. Sono queste le conseguenze da un lato di Quota 100 - l’anticipo pensionistico accessibile con almeno 62 anni di età e 38 di contributi - e dall’altro dei ritardi nella pubblicazione dei due concorsi per la Scuola secondaria, uno ordinario e uno straordinario, che avrebbero dovuto portare in cattedra in tempi brevi quasi 50mila docenti e la cui pubblicazione era attesa per la fine dello scorso anno. Di qui il monito di Cgil, Cisl e Uil, che hanno chiesto un confronto con il ministero dell’Istruzione sui contenuti del concorso straordinario per garantire agli studenti i docenti necessari. (LO SPECIALE Scuola - I concorsi PUBBLICI DEL 2020) Nei prossimi 10 anni in pensione il 50% ... Leggi la notizia su tg24.sky

