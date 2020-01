Scoperti enormi buchi neri in galassie nane: potrebbero fornire informazioni sulla loro formazione nell’universo primordiale (Di martedì 7 gennaio 2020) Alla ricerca di risposte alle domande sulla formazione dei primi buchi neri, alcuni astronomi ne hanno rintracciato 13 in galassie nane a meno di un miliardo di anni luce dalla Terra. La scoperta proviene dall’osservatorio di radioastronomia Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) della National Science Foundation ed è stata annunciata durante la conferenza American Astronomical Society ad Honolulu, da Amy Reines, docente presso la Montana State University. Queste galassie nane, oltre 100 volte meno massicce della nostra Via Lattea, sono tra le più piccole conosciute a ospitare enormi buchi neri. Gli scienziati si aspettano che i buchi neri in queste galassie più piccole abbiano una media di circa 400.000 volte la massa del nostro Sole. “Speriamo che studiare questi buchi neri e le loro galassie ci fornirà informazioni su come simili buchi neri si siano formati e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

