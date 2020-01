Scherma, Coppa del Mondo Montreal 2020: date, programma, orari e tv. Il calendario completo (Di martedì 7 gennaio 2020) Ritorna la Coppa del Mondo di Scherma ed appuntamento in Canada per la sciabola. A Montreal è in programma un Grand Prix e dunque spazio sia a uomini che a donne. Non ci saranno le prove a squadre. In campo maschile fari puntati in casa Italia su Luca Curatoli, Luigi Samele ed Enrico Berrè, mentre al femminile le azzurre cercano un risultato importante che possa dare fiducia per le prossime tappe, dove si giocheranno la qualificazione olimpica. Di seguito il programma completo delle gare di Montreal, valevoli per la Coppa del Mondo di sciabola. Le gare saranno trasmesse diretta streaming sul canale Youtube della FIE. GRAND PRIX Montreal 2020: programma E orari D’INIZIO VENERDI’ 10 GENNAIO Dalle ore 16.00: Qualificazioni sciabola maschile SABATO 11 GENNAIO: Dalle ore 15.00: Qualificazioni sciabola femminile Dalle ore 19.15: Tabellone principale sciabola maschile Da ... Leggi la notizia su oasport

