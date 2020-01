Riforma legge elettorale, Giachetti: “Quota 5% non ci fa paura” (Di martedì 7 gennaio 2020) È convinto che si va verso un sistema proporzionale con uno sbarramento al cinque per cento, il navigato Roberto Giachetti. Come è altrettanto convinto, il deputato di Italia Viva, che una bozza della maggioranza sulla nuova legge elettorale sarà presentata a metà gennaio. “Mi auguro un confronto serio con le opposizioni”, è l’auspicio del renziano di ferro, perché se si vuole far passare una nuova legge elettorale, “serve la garanzia di una maggioranza ampia per evitare ‘incidenti’ parlamentari”. Come dire, serve uno scudo in difesa dei franchi tiratori. Un fatto è certo, Giachetti ha sempre espresso perplessità su un governo con il M5s, non a caso lo scorso settembre ha lasciato il Pd. Ma poi è tornato ad appoggiare il Conte 2 con Italia Viva. In ogni caso, è più che consapevole che nei 5stelle “è in atto un’implosione e i riverberi di ciò si vedranno molto di più alle Regionali, come ... Leggi la notizia su ilfogliettone

fattoquotidiano : Prescrizione, la riforma ora è in vigore. Di Maio: “Il governo con la Lega è saltato ad agosto perché non volevano… - DeborahBergamin : Da domani entra in vigore la riforma #Bonafede che cancella la #prescrizione dopo il primo grado. Una legge sceller… - Monica79811279 : RT @Miti_Vigliero: La riforma della prescrizione al bivio: salvare il governo o la reputazione dei Cinque Stelle -