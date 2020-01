Pd Lazio: vanno aperti circoli per accogliere senzatetto (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – “Faccio appello ai militanti Pd di tutto il Lazio. Apriamo i nostri circoli per chi vive in strada al freddo e al gelo. La solidarieta’ non e’ l’evocazione di un principio ma e’ un essenziale esempio di coerenza. Nella citta’ di Roma e in altri comuni del Lazio, gia’ negli anni passati, molti circoli del partito democratico si sono messi a disposizione, anche raccogliendo coperte ed indumenti. Di fronte a scelte di amministrazioni comunali colpevolmente in ritardo o insufficienti (e il Comune di Roma e’ tra queste) mettere noi stessi al servizio dei piu’ deboli non solo e’ giusto ma e’ anche un obbligo morale”. Lo dichiara in una nota Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio. L'articolo Pd Lazio: vanno aperti circoli per accogliere senzatetto proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

