Partorisce in auto davanti ai figli e al marito durante la corsa in ospedale (Di martedì 7 gennaio 2020) Una donna di 23 anni ha dato alla luce il proprio quarto figlio in macchina, mentre rientrava a casa dopo una cena a casa di parenti. Avvertire le doglie, il marito è subito corso in ospedale con tutta la famiglia al seguito, compresi i tre figli di tre, due ed un anno. All'arrivo al pronto soccorso del Pineta Grande, la donna aveva già dato alla luce il piccolo. Leggi la notizia su napoli.fanpage

