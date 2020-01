Michael Jackson, il mistero delle ceneri: i resti sono contenuti in tre gioielli (Di martedì 7 gennaio 2020) La scomparsa di Michael Jackson è avvolta da sempre da un fitto alone di mistero: era il 25 giugno 2009 quando il re del pop si spegneva sotto gli occhi stupiti del mondo intero. Da quel momento in poi, tra celebrazioni e dolore per la perdita di un’icona tanto immensa, le inchieste attorno alla sua morte non si sono mai arrestate. Il gossip, i rumors, le teorie complottiste e le indiscrezioni si sono susseguite nel corso degli anni, alimentando sempre più quel mistero che ha avvolto Michael Jackson tanto in vita quanto dopo la sua scomparsa. Una delle questioni più recenti e più spinose, però, riguarda proprio la sepoltura del cantante… Dare sepoltura ad un caro è qualcosa di molto soggettivo. Si tratta di rispettare il volere del defunto e insieme alleviare quanto possibile il dolore dei suoi familiari. La famiglia di Michael Jackson sembra saperlo bene, perché secondo gli ... Leggi la notizia su velvetgossip

alexanderbyone : Quando il Michael Jackson è dentro di te - CEmnarnia : Como dizia Michael Jackson Au Ah - erostanca : Io parlando di Michael Jackson: -