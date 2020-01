Lady Gaga in lacrime in tv: “Sono stata violentata a 19 anni” (Di martedì 7 gennaio 2020) Lady Gaga si confessa in tv e racconta le violenze subite quando aveva solo 19 anni. Con grande coraggio e forza, la cantante si è lasciata andare alle lacrime di fronte a Oprah Winfrey, protagonista di una delle tappe del tour Vision: Your Life in Focus 2020. La popstar ha ricordato uno dei periodi più dolorosi della sua vita e la sofferenza con cui ha dovuto fare i conti per moltissimo tempo. “Sono stata stuprata ripetutamente quando avevo 19 anni – ha raccontato Lady Gaga -, ho anche sviluppato un disturbo da stress post-traumatico come conseguenza di quanto accaduto e per non averlo metabolizzato”. L’artista di origini italiane ha svelato di non aver affrontato subito il dramma che era accaduto e questo avrebbe peggiorato la situazione. “Non avevo un terapista. Non avevo uno psichiatra – ha detto a Oprah -. Non avevo un medico che mi aiutasse a ... Leggi la notizia su dilei

