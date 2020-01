Joaquin Phoenix, Rooney Mara e il discorso ecologista ai Golden Globe 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) Nelle grandi cerimonie dello spettacolo ultimamente la notifica di un premio ottiene quasi meno attenzione dei discorsi d’accettazione delle star. Vedi il caso di Joaquin Phoenix, Golden Globe 2020 come migliore attore protagonista in un film drammatico con Joker. Nei suoi 3 minuti di discorso, più che conquistare tutti, ha sorpreso e colpito tutti. E questo nella sostanza quanto nella forma. Con quest’ultima che ha molto influito sull’incisività della prima. In conferenza stampa Joaquin Phoenix è quasi un killer. Risponde con la precisione di un cecchino e in modo tendenzialmente sintetico alle domande e spesso tradisce insofferenza per le cose, magari banali, che gli vengono chieste. Sul palco dei Golden Globe, l’attore distante e superiore ha lasciato il posto a un uomo emozionato, che tentenna, si interrompe, tossicchia e sospira, si ... Leggi la notizia su gqitalia

