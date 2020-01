Imola, travolge col suv e uccide un uomo per il furto di un cellulare: “Volevo solo fermarlo” (Di martedì 7 gennaio 2020) Vincenzo Iorio, il 43enne imolese accusato di omicidio volontario per aver investito con il suo fuoristrada Mohamed Amine El Fatine, 34 anni, si è difeso nel corso dell'interrogatorio davanti al pubblico ministero titolare dell'inchiesta spiegando: "Non volevo assolutamente ucciderlo, ma soltanto fermarlo per fargli capire che doveva lasciare stare mio figlio". Leggi la notizia su fanpage

