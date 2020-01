IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni dal 13 al 17 gennaio 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020: Silvia confessa a Luciano di aver detto a Roberta la verità su Federico. Marta è sconvolta dopo la perdita del bambino, ma Vittorio cerca di rassicurarla con il suo amore e, circondata anche dall’affetto di Riccardo e dalle attenzioni DELLE Veneri, lei cerca di trovare la forza per superare il grande dolore. Adelaide decide di vendicarsi di Umberto, proprio quando Flavia è sul punto di affidargli la gestione di tutto il suo patrimonio. Marta reagisce alla sofferenza per la perdita del bambino e, grazie all’aiuto del marito, torna al PARADISO accolta dall’abbraccio DELLE Veneri. Achille Ravasi viene a sapere da Flavia della relazione clandestina tra Adelaide e Umberto. Federico scopre per caso le sue reali condizioni di salute. Vittorio invita Marta e Riccardo a essere ... Leggi la notizia su tvsoap

