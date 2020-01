I pulsanti smart di IKEA sono in vendita e costano pochissimo (Di martedì 7 gennaio 2020) I Tradfri Shortcut Buttons sono la soluzione studiata da IKEA per sfruttare rapidamente le potenzialità offerte dalla sua gamma di dispositivi smart home L'articolo I pulsanti smart di IKEA sono in vendita e costano pochissimo proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

pulsanti smart Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : pulsanti smart