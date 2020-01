I dati Istat: la spesa delle famiglie cresce più del reddito, mentre cala la pressione fiscale (Di martedì 7 gennaio 2020) I dati Istat pubblicati questa mattina evidenziano come la tendenza positiva sia ancora in corso da inizio anno: la spesa delle famiglie italiane registra un aumento dello 0,4%. Allo stesso tempo, il reddito disponibile cresce dello 0,3%: in altre parole, i consumi degli italiani sono incrementati più del reddito. Leggi la notizia su fanpage

Brancaccio_ugl : RT @FondItalia: L’occupazione femminile in Italia mostra dati preoccupanti se paragonati con quelli del resto d’Europa. I dati Eurostat e I… - rosalbaaggazio : RT @fanpage: I dati Istat: la spesa delle famiglie cresce più del reddito, mentre cala la pressione fiscale - fanpage : I dati Istat: la spesa delle famiglie cresce più del reddito, mentre cala la pressione fiscale -