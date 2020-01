GF Vip, ex concorrenti, tugurio e regole: le novità di Alfonso Signorini (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip sta per iniziare e Alfonso Signorini si prepara a condurre un’edizione che è già stata definita “esplosiva”, fra ex concorrenti, nuove stanze e regole. Il prossimo 8 gennaio i concorrenti entreranno nella casa di Cinecittà e , fra intrighi, nomination e strategie, si sfideranno per vincere il premio finale. Dopo ben tre edizioni guidate da Ilary Blasi, questa volta al timone dello show ci sarà Alfonso Signorini. Accanto a lui due opinionisti d’eccezione: Wanda Nara, showgirl e moglie di Mauro Icardi, e Pupo, cantante molto amato. Il cast sarà composto da concorrenti molto diversi fra loro e accuratamente selezionati dal giornalista di Chi. Da Rita Rusic a Barbara Alberti, passando per Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Antonella Elia. Ci saranno anche Fabio Testi e Antonio Zequila, l’ex modella Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto, ... Leggi la notizia su dilei

