Elisa Isoardi è ancora fidanzata con Alessandro Di Paolo, il loro amore va a gonfie vele (Di martedì 7 gennaio 2020) Innamoratissima del suo cucciolo Zenit, che non abbandona nemmeno sul set de La prova del cuoco, Elisa Isoardi ha ritrovato l’amore anche in materia di uomini. Dopo la fine della relazione con Matteo Salvini, la conduttrice ha infatti recuperato il sorriso tra le braccia della nuova fiamma Alessandro Di Paolo, che a quanto pare ha trascorso le feste insieme a lei e la famiglia. L’imprenditore avrebbe raggiunto gli Isoardi in Piemonte, a Monterosso Grana, a pochi chilometri da Castelmagno, paese d’origine di Elisa, dove tra l’altro il 27 dicembre hanno festeggiato anche il compleanno delle conduttrice. Qui, tra la neve, il settimanale Chi li ha immortalati insieme più innamorati che mai. Chi è Alessandro Di Paolo 40 anni, noto nel mondo del jet set, meno in quello dello spettacolo, Alessandro Di Paolo è un produttore milionario e un imprenditore di ... Leggi la notizia su forzazzurri

