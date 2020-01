Eleonora Daniele è incinta: primo figlio per la conduttrice (Di martedì 7 gennaio 2020) Eleonora Daniele è incinta: la conduttrice aspetta il suo primo figlio dal marito Giulio Tassoni Grandi notizie in quel di Storie Italiane: Eleonora Daniele è incinta del suo primo figlio. Una novità dopo l’altra per l’affermata conduttrice di quarantatré anni. Dopo il matrimonio nel 2019 con l’imprenditore Giulio Tassoni, nel 2020 la Daniele diventerà mamma. … L'articolo Eleonora Daniele è incinta: primo figlio per la conduttrice proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

prestia_fabio : RT @see_lallero: Eleonora Daniele è incinta, l'annuncio in diretta a Storie Italiane (VIDEO) - Bordnassela : RT @see_lallero: Eleonora Daniele è incinta, l'annuncio in diretta a Storie Italiane (VIDEO) - AndreaFilocomo : RT @see_lallero: Eleonora Daniele è incinta, l'annuncio in diretta a Storie Italiane (VIDEO) -