Dracula | gli easter egg di Doctor Who e Sherlock nella mini serie su Netflix

nella miniserie Dracula, disponibile su Netflix, ci sono rimandi ad altre produzioni britanniche come Doctor Who e Sherlock. nella miniserie Dracula, disponibile su Netflix da qualche giorno, ci sono easter eggs su altre produzioni britanniche, tutte della BBC, come Doctor Who e Sherlock. Dettaglio tutt'altro che sorprendente, dato che i due autori della miniserie sul celebre vampiro sono Steven Moffat e Mark Gatiss, creatori della trasposizione moderna di Sherlock Holmes e veterani della storica serie sui viaggi nel tempo (Moffat è stato lo showrunner dal 2010 al 2017, mentre Gatiss, oltre ad aver scritto diversi episodi durante la gestione del collega e quella di Russell T. Davies, è apparso anche come attore in una manciata di ruoli secondari

