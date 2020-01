Dissesto idro-geologico, dobbiamo imparare a convivere con infrastrutture fragili (e pianificare) (Di martedì 7 gennaio 2020) La Liguria è una “scarsa lingua di terra che orla il mare, chiude la schiena arida dei monti; scavata da improvvisi fiumi… combattuta dai venti”. La fragilità della regione è diventata oggi una vera e propria emergenza, ma grandi poeti del 900 come Camillo Sbarbaro avevano già segnalato questa fragilità con versi lievi, scarni, misurati come l’indole ligure dettava loro. Senza ottenere risposte consapevoli da chi doveva pianificare l’uso sostenibile del territorio, progettare e costruire infrastrutture resilienti, prefigurare il futuro senza ripercorre le orme del passato. Perché il futuro non è mai quello di una volta ma la politica continua a crederlo. Antonio Cederna, grande intellettuale del 900, fece della tutela dell’ambiente una missione di vita. Nel 1973 scriveva su L’Espresso che “gli eventi franosi sono due-tremila l’anno, con un morto ogni otto giorni: i geologi del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Dissesto idro-geologico, dobbiamo imparare a convivere con infrastrutture fragili (e pianificare) - TutteLeNotizie : Dissesto idro-geologico, dobbiamo imparare a convivere con infrastrutture fragili (e… -