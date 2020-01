Di Maio:insieme risolviamo crisi libica

In Libia "il nostro obiettivo è raggiungere la pace" con "un cessate-ilfuoco": serve "immediatamente una data per la conferenza di Berlino", per mettere "intorno a un tavolo i Paesi che hanno interferenze" nella guerra civile". Così il ministro degli Esteri Dia Istanbul dopo l'incontro con il suo omologo turco Cavusoglu. "Siamo d'accordo ad aprire un tavolo tecnico con la Turchia.E con la Russia. E' importante dialogare con tutti, non solo con gli Usa, ma anche l'Egitto, per trovare una soluzione alla".(Di mercoledì 8 gennaio 2020)