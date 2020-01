Atp Cup 2020: un fantastico Stefano Travaglia asfalta Taylor Fritz in due set (Di martedì 7 gennaio 2020) Spettacolare Stefano Travaglia che ha letteralmente asfaltato lo statunitense Taylor Fritz nella terza partita di Atp Cup 2020. Il punteggio 7-6 (3) 7-6 (1) non rende merito a quanto mostrato sul campo dal numero 82 del mondo che ha dominato per gran parte del match il numero 31 del ranking. Il 28enne quando è riuscito a mettere in azione il dritto ha reso praticamente impossibile la vita al tennista a stelle e strisce. Peccato che la travolgente vittoria di Travaglia non sia utile all’Italia che di fatto è già eliminata dall’Atp Cup 2020. Gli azzurri, infatti, non potranno essere tra le due migliori seconde, a prescindere dal risultato del match di Fognini e dall’esito del doppio. CRONACA PARTITA Match che inizia in grande equilibrio con Fritz che mantiene il servizio senza troppi problemi e Travaglia che risponde da par suo riportandosi in parità (1-1). Nei seguenti ... Leggi la notizia su oasport

