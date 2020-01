Ambulanza sequestrata a Napoli: in arrivo telecamere, gps e body cam (Di martedì 7 gennaio 2020) La conferma dopo il vertice in Prefettura in seguito alla vicenda che ha visto un’Ambulanza sequestrata a Napoli, come ultimo caso di aggressioni al personale del 118. Ambulanza sequestrata | Saranno dotate di 4 telecamere esterne, gps per la localizzazione sul territorio e body-cam per il personale le 39 ambulanze in servizio a Napoli: la … L'articolo Ambulanza sequestrata a Napoli: in arrivo telecamere, gps e body cam proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

ignaziobennardo : RT @Forchielli: Ambulanza sequestrata per una distorsione al ginocchio; il paziente che era in barella costretto a scendere ?? ditemi voi se… - DomeCavi : RT @Forchielli: Ambulanza sequestrata per una distorsione al ginocchio; il paziente che era in barella costretto a scendere ?? ditemi voi se… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ambulanza sequestrata a #Napoli, indagini per identificare responsabili -