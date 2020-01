Allenatore Spal | la dirigenza conferma Semplici in panchina

Spal - il presidente Mattioli su esonero Allenatore e mercato : “Semplici e Petagna - ecco la situazione” : “Noi continuiamo con Semplici anche se abbiamo avuto un momento di riflessione, a disturbarci è stata quella partita contro il Brescia di due domeniche fa dove speravamo in qualcosa di diverso. Il gruppo è unito, convintissimo come lo sono io che ce la possiamo fare, quindi lavoreremo sodo per cambiare le cose. Serve una vittoria importante che ci dia una spinta a livello di entusiasmo, ma noi siamo convintissimi di potercela ...

Spal - Semplici : «Io confermato? L’ Allenatore è come il cornuto…» – VIDEO : Leonardo Semplici , tecnico della Spal , commenta la sua posizione dopo la sconfitta contro la Roma allo Stadio Olimpico Leonardo Semplici non nasconde il proprio rammarico dopo la rimonta subita all’Olimpico dalla sua Spal contro la Roma. E parla della sua posizione, sempre più traballante, sulla panchina dei ferraresi. «Sull’autogol di Tomovic ho pensato “quest’anno è dura”. Venire ...

Esonero Semplici - l’Allenatore della Spal sulla graticola : due i papabili sostituti : Esonero Semplici – Ore caldissime in casa Spal. All’Olimpico, contro la Roma, è arrivata l’ennesima sconfitta in campionato. Dopo un primo tempo giocato discretamente e chiuso in vantaggio con il gol su rigore di Petagna, i ferraresi sono evaporati nella ripresa, condizionati anche dalla sfortunata deviazione di Tomovic sul tiro di Pellegrini, che ha riportato la situazione in parità. Poi i giallo-rossi hanno presso il ...