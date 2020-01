Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 19:15 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Viabilità 6 GENNAIO 2020 ORE 18:50 MANUELA CIAMPI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DAL SERVIZIO INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MANUELA CIAMPI TRAFFICO SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E LA BARRIERA AUTOSTRADALE INCOLONNAMENTI VERSO Roma MENTRE SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTEBAGNI A RACCORDO IN DIREZIONE CITTA’ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LA CIRCOLazioNE AL MOMENTO E’ REGOLARE CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO IL TRAFFICO è LENTO SULLA PONTINA DA CASTEL RomaNO AL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A BARBERINI – BALDO DEGLI UBALDI E CORNELIA IN FINE RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA ... Leggi la notizia su romadailynews

