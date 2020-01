Traffico Roma del 06-01-2020 ore 09:00 (Di lunedì 6 gennaio 2020) POCO IL Traffico REGISTRATO IN CITTà, IN UNA GIORNATA CARATTERIZZATA DA MANIFESTAZIONI DEDICATE ALL’EPIFANIA. Dalle 9,30 all’Appio-Tuscolano, la XXVIII edizione della gara “Corri per la Befana”. Partenza e arrivo in via Lemonia. Dalle 10 alle 13 nell’area di Villa Borghese si terrà la gara podistica “La corsa del Giocattolo”. Dalle 10 alle 13,30, terza edizione della “Befana al IV Municipio”: CHIUSI Via delle Cave di Pietralata e largo Antonio Beltramelli. SEMPRE A PARTIRE DALLE 10:00 In programma il corteo storico folcloristico “Viva la Befana”. UNA sfilata di bande musicali e figuranti in costume che accompagneranno i “Re Magi” nell’area di Castel Sant’Angelo. Il corteo si muoverà da largo Giovanni XXIII e percorrerà via della Conciliazione fino a piazza San Pietro per partecipare all’Angelus ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-01-2020 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 08:50 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -