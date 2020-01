Sondrio: schianto con lo slittino contro un albero, morto un bimbo di 3 anni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Drammatiche le notizie che arrivano da Sondrio e che riguardano un piccolo bimbo di 3 anni morto quest’oggi al Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le gravissime ferite riportate a seguito di uno scontro, mentre si trovava sul bob, contro un albero su un pendio in Valdidentro. Sul bob, si scontrano contro un albero Sono pochissime le notizie che riescono a filtrare in questi momenti circa quanto accaduto sulla neve e Sondrio, in località Valdidentro. Stando a quanto riportato sinora, al centro di questa drammatica notizia di cronaca c’è un piccolo bimbo di 3 anni. Il bimbo si trovava su uno slittino, seduto nella parte posteriore, insieme al fratellino di 2 anni quando durante una discesa da un pendio si sono scontrati contro un albero. Immediatamente soccorsi e trasferiti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per il bambino di 3 anni non c’è stato nulla da fare: è deceduto ... Leggi la notizia su thesocialpost

