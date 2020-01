Salvini e Meloni, Marco Revelli colpisce duro: "Il loro programma, odio, oblio e oltranzismo" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le tre O (odio, oblio e oltranzismo) sono il gancio, così lo chiama Marco Revelli, a cui si appende la triste e crudele eredità del '900.Quel tempo del Male si rifrange e si ripropone, ora come esibizione scenica ora come piega intellettuale. Scrive Antonello Caporale sul Fatto quotidiano in edicola Leggi la notizia su liberoquotidiano

NicolaPorro : Il mio commento sulle diverse reazioni di #Salvini e #Meloni al raid voluto da #Trump contro il Generale #Soleimani… - Linkiesta : La Giunta per le autorizzazioni darà il via libera al processo per il segretario della #Lega che teme l’ascesa dell… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. #Mattarella, opinioni a confronto s… -