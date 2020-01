Rapinatori respinti da un tabaccaio fuggono col bus (Di lunedì 6 gennaio 2020) Maria Girardi I due giovani responsabili sono stati incastrati dalla testimonianza di un cittadino che li ha visti salire a bordo del mezzo pubblico La collaborazione dei cittadini e il tempestivo intervento dei poliziotti si sono rivelati decisivi per la cattura dei Rapinatori che, sabato 4 gennaio intorno alle 18, hanno assaltato una tabaccheria in via Islanda (quartiere Bozzano) a Brindisi. Il maldestro tentativo si è concluso con la fuga dei responsabili su un bus. Sono così finiti nei guai Marco Filomeno, 20 anni, già arrestato per tre furti perpetrati nel maggio 2019 e Antonio Palma, 22enne incensurato. I due giovani sono stati bloccati al culmine di un'operazione congiunta condotta dai poliziotti della Squadra Mobile brindisina al comando del vicequestore Rita Sverdigliozzi e dai colleghi della Sezione volanti diretti dal commissario Giancarlo Nigro. I malviventi, ... Leggi la notizia su ilgiornale

