Portogruaro, camionista ubriaco entra con il tir in centro: danni per migliaia di euro (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un camionista polacco ubriaco di 45 anni è entrato nel centro storico nel comune veneziano, sradicato alberi, distrutto fioriere, abbattuto insegne, e sopratutto sfregiando il patrimonio storico e provocando migliaia di danni. Arrestato dai Carabinieri. Leggi la notizia su fanpage

Portogruaro camionista Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Portogruaro camionista