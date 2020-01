Paratici: “Con Kulusevski il mercato di gennaio della Juve finisce. Emre Can rimane con noi” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lo Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato a Sky prima della partita della Juventus contro il Cagliari. La Juve è soddisfatta del mercato? “Con Kulusevski abbiamo fatto un grande acquisto. Uno sforzo importante da parte della società per un giovane di grande avvenire. Credo che per gennaio finisca qui”. Avete avuto la tentazione di portarlo subito alla Juve? “Ci sarebbe piaciuto ma gli accordi e i patti erano chiari dall’inizio della trattativa. Sapevamo che sarebbe rimasto al Parma. Per noi era un giocatore importante per costruire la Juve del futuro. Siamo molto contenti dell’operazione e siamo felici così”. Emre Can va via? “Mi sento di escluderlo, rimane con noi. Per noi è un giocatore molto importante, uno dei centrocampisti più ambiti, ha opportunità lui e ne abbiamo noi, ma crediamo che sia parte del nostro ... Leggi la notizia su ilnapolista

