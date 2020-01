Napoli, Gattuso sorride: contro l’Inter recupera un azzurro (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMancano ormai poche ore al big match tra Napoli-Inter al San Paolo alle ore 20.45 per il posticipo della 18esima giornata di Serie A. Problemi in difesa per Gattuso, che non recupera Koulibaly. Out anche Maksimovic, con Luperto non al meglio. Al centro della difesa dovrebbe esserci Luperto al fianco di Manolas, non è da escludere comunque l’inserimento di Di Lorenzo al centro con Hysaj sulla fascia destra e Mario Rui a sinistra. In mediana Allan coadiuvato da Fabian Ruiz e Zielinski; recuperato lo spagnolo dopo lo stato febbrile che non gli ha permesso di allenarsi giovedì. In avanti dovrebbe essere confermato il tridente formato da Callejon, Milik e Insigne. Dalla panchina Lozano pronto a subentrare a gara in corso. Fuori Mertens, in Belgio per un piccolo problema all’adduttore. I convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian ... Leggi la notizia su anteprima24

