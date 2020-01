Napoli | Dottori chiedono l’Esercito nei pronto soccorso, “è emergenza” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Napoli, i Dottori dell’ospedale Loreto Mare di Napoli chiedono l’intervento di Polizia ed Esercito nei pronto soccorso. Ecco perchè. L’Esercito nel pronto soccorso? Secondo alcuni medici napoletani sarebbe necessario. Ne parla all’ANSA il dottor Manuel Ruggiero, presidente di “Nessuno tocchi Ippocrate”. Lo stesso ha denunciato ieri sera il sequestro di un’ambulanza e di alcuni membri … L'articolo Napoli Dottori chiedono l’Esercito nei pronto soccorso, “è emergenza” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

