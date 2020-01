LIVE Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2020 in DIRETTA: Kubacki a un salto dal trionfo. Lindvik e Geiger: rimonta difficile. Kobayashi out (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01: Qualificazione ottenuta ma non molto di più per il tedesco Leyhe che arriva a 132 metri e con 130.5 punti è 14mo 18.01: Il giapponese Takeuchi si ferma a 123 metri e totalizza un punteggio di 112.1 18.00. Ora Takeuchi contro Leyhe 17.59: Non è il Ryoyu Kobayashi migliore, scende nel finale a 135.5 metri, passa il turno ma si tira fuori dalla lotta per la vittoria bis nella Tournèe. Punteggio di 137.8 e nono posto 17.58: Benissimo l’austriaco Stefan Huber che non si fa condizionare dalla caduta, arriva a 132 metri e totalizza un punteggio da 130.4 che significherebbe ripescaggio 17.58. Ora Huber, caduto in allenamento, contro Ryoyu Kobayashi 17.57: Buon salto di Peter Prevc. Lo sloveno arriva a 136.5 metri per un punteggio di 139.6, ottavo al momento 17.56: fatica l’austriaco Schiffner che si ferma a 121 metri e totalizza ... Leggi la notizia su oasport

