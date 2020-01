Italia-Usa, Atp Cup 2020: programma, orari e tv. L’ordine di gioco: si parte con Travaglia-Fritz, poi Fognini (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tutto o niente. Domani, a partire dalle ore 10.30 Italiane, la selezione azzurra di tennis presente nell’ATP Cup 2020 si giocherà le proprie chance di accedere ai quarti di finale. I tennisti del Bel Paese affronteranno gli Stati Uniti e si dovrà cercare il risultato pieno (3-0) per avere qualche speranza di accedere al prossimo round. Darà il via alle danze Stefano Travaglia che affronterà Taylor Fritz. Un match, sulla carta, molto difficile per il nostro portacolori, che nella sfida contro la Norvegia ha fatto il suo. Poi sarà la volta di Fabio Fognini, apparso un po’ stanco e scarico contro gli scandinavi. Il ligure è atteso dall’impegnativo match contro il “gigantesco” John Isner. Italia-Usa, Atp Cup 2020: programma, orari e tv. L’ordine di gioco: si parte con Travaglia-Fritz, poi Fognini Italia-Usa, sfida valida per il Gruppo D dell’ATP Cup ... Leggi la notizia su oasport

