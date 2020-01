Ibrahimovic al Milan: ovazione al suo ingresso in campo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Zlatan Ibrahimovic al Milan: ovazione al suo ingresso in campo a San Siro, dopo 2794 giorni di assenza dal terreno di gioco Milanese. Dopo 2794 giorni Zlatan Ibrahimovic torna a giocare in Serie A: al 55esimo entra in campo contro la Sampdoria. Doppio cambio per il Milan. Fuori Piatek e Bonaventura, entrano Ibra e Leao, … L'articolo Ibrahimovic al Milan: ovazione al suo ingresso in campo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

