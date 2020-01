Gruppo FCA - A Las Vegas con le Jeep ibride 4xe e la concept Airflow Vision (Di lunedì 6 gennaio 2020) Con uno stand di 550 metri quadrati, il Gruppo FCA sarà presente al CES di Las Vegas per illustrare la tecnologia attualmente disponibile sui modelli di ultima generazione e per annunciare la strategia di elettrificazione del marchio Jeep. Alla fiera dell'hi-tech verrà inoltre presentata la concept Airflow Vision ed è prevista l'anteprima americana della Fiat Centoventi. Le Jeep ibride si chiameranno 4xe. Entro il 2022, tutti i modelli Jeep offriranno modelli elettrificati e per il 2020 sono previste importanti anteprime di prodotto. Sotto la nuova denominazione Jeep 4xe debutteranno infatti a Ginevra, New York e Pechino le versioni ibride dei modelli Wrangler, Compass e Renegade. Per la Wrangler si tratta di una novità assoluta, mentre le varianti della Compass e della Renegade sono state presentate al Salone di Ginevra. Nello stand sarà presente un sistema di realtà virtuale, la Jeep ... Leggi la notizia su quattroruote

buch_1977 : @ScottiDavide2 @PulgaMirco @GianzDav @NicolaBellu @Scacciavillani @DomeniMancini @luca_vota @Diegorusso626… - faella_alessia : RT @GroupePSAItalia: #GroupePSA e @fcagroup raggiungono accordo per una fusione. Il nuovo gruppo avrà la leadership, le risorse e la dimens… - Antoniofabbri5 : Il mese di dicembre e più ampiamente gli ultimi tre mesi del 2019 hanno riservato a FCA dati negativi inerenti alle… -