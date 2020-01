Golden Globes 2020, i vincitori: trionfano “1917” di Mendes e Joaquin Phoenix. Martin Scorsese grande escluso (Di lunedì 6 gennaio 2020) È stata un’edizione in parte sorprendente e in parte prevedibile quella dei 77mi Golden Globes Awards, che stanotte ha assegnato 25 premi fra cinema e serie televisive dividendo entrambe in drammatici e commedie o musical. Assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association (HFPA) che hanno peferito il war drama 1917 del britannico Sam Mendes –ancora ignoto al pubblico italiano che lo vedrà nelle sale dal 23 gennaio – a diversi titoli acclamati nel mondo (e nei festival) fra cui Storia di un matrimonio, Joker e – soprattutto – The Irishman di Martin Scorsese, l’unico tra i plurinominati che torna a casa senza alcun riconoscimento. Un vero smacco per il maestro newyorkese che con il suo monumentale e definitivo mafia movie era riuscito a riunire i propri attori di una vita (De Niro, Pacino e Pesci) in un’opera potente e dolente, un vero viaggio attraverso la Storia criminale (e non solo) ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

