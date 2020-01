Golden Globes 2020, a Patricia Arquette la statuetta non basta: è virale l’invito a votare per un futuro migliore (video) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Che Patricia Arquette sappia farsi notare anche dopo aver dismesso i panni dei suoi personaggi più amati non è certo una novità. I Golden Globes 2020 ne danno anzi ulteriore conferma. L'anno dell'attrice si apre con una meritata vittoria per il ruolo di Dee Dee Blanchard in The Act – qui la lista completa dei vincitori nelle categorie delle serie tv –, bissando il successo del 2019 per Escape at Dannemora. Ma non è questo a far notizia: dopo i ringraziamenti di rito, infatti, Arquette ha sfruttato i pochi secondi a sua disposizione per soppesare la situazione politica attuale degli Stati Uniti e del mondo. Sono estremamente grata di essere qui e poter celebrare questa vittoria, ha commentato nell'accettare il Golden Globe, ma so anche che non ritroveremo volentieri questa giornata, il 5 gennaio 2020, nei libri di storia. Ci troveremo un paese, gli Stati Uniti d'America, sul ... Leggi la notizia su optimaitalia

