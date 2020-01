Golden Globe 2020: Sacha Baron Cohen accusa Mark Zuckerberg di "diffondere propaganda nazista" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sacha Baron Cohen e le feroci battute contro Facebook e Mark Zuckerberg, colpevole di diffondere propaganda nazista, lanciate ai Golden Globe 2020. Sacha Baron Cohen ha usato i Golden Globe 2020 per lanciare una frecciata ironica contro Mark Zuckerberg e Facebook, accusandoli di "diffondere propaganda nazista". La frecciata è stata lanciata durante la presentazione della clip dedicata a Jojo Rabbit, uno dei candidati a miglior film nella categoria commedia o musical. L'inglese Sacha Baron Cohen, tra i candidati per la serie Netflix di spionaggio The Spy, ha introdotto Jojo Rabbit narrando: "L'eroe di questo film è un ragazzino ingenuo e confuso che diffonde la propaganda nazista e ha solo amici immaginari. Il suo nome è Mark Zuckerberg." Il pubblico dei Golden Globes ... Leggi la notizia su movieplayer

