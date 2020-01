Golden Globe 2020: Ricky Gervais, battutacce su Leonardo DiCaprio, l'ISIS e Jeffrey Epstein (Di lunedì 6 gennaio 2020) Inizio al vetriolo per i Golden Globe 2020 con Ricky Gervais che ne ha per tutti: su Leonardo DiCaprio e Netflix Ronan Farrow e le molestie sessuali, l'ISIS e il suicidio di Jeffrey Epstein. Ricky Gervais dà inizio ai Golden Globe 2020 con un monologo al vetriolo in cui mette alla berlina davvero tutti, battute sugli attori di Cats, il tema delle molestie sessuali e della facciata fin troppo perfetta di Hollywood, l'ISIS e il suo servizio streaming, Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio e la sua passione per le modelle giovani. Ciliegina sulla torta, il presunto suicidio di Jeffrey Epstein. La cerimonia dei Golden Globe è appena iniziata, il conduttore si assicura che tutti restino svegli e attenti con una serie di battutacce su tutto e tutti. Il politically correct ovviamente non è invitato ... Leggi la notizia su movieplayer

