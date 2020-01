Genoa Sassuolo: come si è difesa la squadra di Nicola (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Genoa di Nicola si è difeso con un 442 contro il Sassuolo. In fase di possesso si vedeva invece un 352 Il Genoa di Nicola all’esordio si è schierato con un modulo fluido. In fase di possesso, era un chiato 352. Senza palla, si vedeva invece un 442. I liguri non pressavano in avanti, lasciavano campo ai due difensori de l Sassuolo. come si vede nella slide sopra, la priorità era quella di bloccare le ricezioni per il doppio mediano avversario, ossia Locatelli e Obiang. Nel primo tempo si è sofferto (il gol del Sassuolo è nato da una cattiva copertura del centro), nella ripresa la situazione è migliorata. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

pisto_gol : Le offese razziste a Balotelli che rimbalzano sui giornali di tutta Europa, l’indecente arbitraggio di Irrati in Ge… - tancredipalmeri : Fallo netto su Berardi sull’azione che propizia il 2-1 del Genoa. L’arbitraggio di Irrati in Genoa-Sassuolo, e la g… - pisto_gol : Genoa-Sassuolo 27’ Obiang/Sanabria non è rigore-tuffo-errore evidente di Irrati, e soprattutto del VAR. Se ancora c… -