Falsa consulenza legale su come scrivere 2020 nei documenti: la prima catena di WhatsApp dell’anno (Di lunedì 6 gennaio 2020) "consulenza legale per il 2020. Quando scriviamo una data nei documenti, durante quest’anno è necessario scrivere l’intero anno 2020, e non 01/01/20, altrimenti è possibile per qualcuno modificarlo in qualsiasi altro anno a convenienza. Questo problema si verifica solo quest’anno. Stare molto attenti!". Questa l'ultima catena che gira su WhatsApp: è davvero così? Leggi la notizia su fanpage

