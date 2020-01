Children of Morta: lo studio di sviluppo a processo in Iran a causa dei contenuti del gioco (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lo studio di sviluppo di Children of Morta, Dead Mage, è stato convocato in tribunale in Iran, secondo quanto riferito da un post su Resetera. La notizia proviene da un tweet, recentemente cancellato, di uno degli sviluppatori del gioco. Dead Mage è una società di sviluppo di giochi principalmente Iraniana con molti membri del suo team che provengono da questo stato, ma ha una sede al di fuori dell'Iran, ovvero in Texas.Al momento non è chiaro se gli sviluppatori stessi siano attualmente in Iran o negli Stati Uniti. Secondo il post di Resetera pubblicato dall'utente Amir, il tweet cancellato aveva i seguenti motivi per la convocazione: "Il team è stato convocato in tribunale in Iran per la denuncia secondo cui il gioco include danze, mancanza di hijab, mancanza di elogi a Dio, uso della magia per combattere i demoni e anche una sepoltura non conforme alle leggi islamiche".Dopo la ... Leggi la notizia su eurogamer

