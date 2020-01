Calendario Europei Pallanuoto 2020: orari, programma, tv, streaming e tabellone (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sono stati definiti tutti gli orari dei gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il Calendario del torneo maschile con tutte le date e gli orari delle sfide. Calendario Europei Pallanuoto BUDAPEST 2020 TORNEO MASCHILE Girone A: Germania, Slovacchia, Croazia, Montenegro Girone B: Romania, Serbia, Olanda, Russia Girone C: Malta, Turchia, Spagna, Ungheria Girone D: Francia, Italia, Georgia, Grecia Fase a gironi 1a giornata – 14 gennaio A – Germania-Croazia 14.30 A – Slovacchia-Montenegro 11.30 B – Romania-Olanda 10.00 B – Serbia-Russia 17.30 C – Malta-Spagna 13.00 C – Turchia-Ungheria 19.00 D – Francia-Georgia 16.00 D – Italia-Grecia 20.30 2a giornata – 16 gennaio A – Montenegro-Croazia 20.30 A – ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : Pallamano Europei 2020: programma orari e tv. Il calendario completo - #Pallamano #Europei #2020: #programma - charlesberman : RT @ilPostSport: Il calendario degli eventi sportivi principali nell'anno delle Olimpiadi estive di Tokyo e degli Europei di calcio itinera… - ilpost : RT @ilPostSport: Il calendario degli eventi sportivi principali nell'anno delle Olimpiadi estive di Tokyo e degli Europei di calcio itinera… -