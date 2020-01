Brescia Lazio: Lazzari spinge costantemente, ma è impreciso (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lazzari è una importante risorsa offensiva per la Lazio. Si sovrappone costantemente accompagnando bene l’azione Anche se col passare dei minuti Mateju ha preso le contromisure, Lazzari ha creato diversi problemi in Brescia-Lazio. I biancocelesti hanno spinto molto a destra (un esempio nella slide sopra, trovando spazi sul lato debole e punendo gli scompensi del rombo. L’ex Spal è stato il giocatore con più passaggi chiave tra i laziali, ben 3. Tuttavia, è stato meno pericoloso di quanto poteva. Tante volte ha ben aggredito la profondità ma ha sbagliato le misure dell’ultimo passaggio anche in situazioni pericolosissime. Insomma, aggredisce bene gli spazi ed è tempestivo nell’accompagnare l’azione, ma Lazzari può essere ancora più preciso. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

BresciaOfficial : Al minuto 18 segna Balotelli per il @bresciaofficial Parziale: Brescia 1 – Lazio 0 #BresciaLazio #SerieATIM… - DiMarzio : ? Nel 2010 vinceva il Torneo di Viareggio con una tripletta ??Oggi tocca le 205 reti da professionista Il decennio d… - DiMarzio : #ChievoInter nel 2010 ?? #BresciaLazio nel 2020 ?? Il decennio lo apre sempre un gol di #Balotelli -