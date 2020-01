ATP Cup 2020: Novak Djokovic supera in due set Gael Monfils e riporta in parità la Serbia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si è da poco concluso il match più atteso della quarta giornata di Atp Cup 2020 quello tra Djokovic e Monfils. Il numero 2 del ranking mondiale ha dovuto faticare non poco per avere la meglio del francese 6-3 6-2 che ha messo in campo una prestazione di buon livello. Sarà decisivo per assegnare la vittoria tra Francia-Serbia il doppio e la squadra che avrà la meglio otterrà, molto probabilmente, il pass per i quarti di finale della manifestazione. Inizio di match molto combattuto con Djokovic che ha faticato moltissimo nel primo e nel quinto game dove ha difeso il servizio ai vantaggi, aiutato anche da una prima di servizio devastante nel momento del bisogno. D’altro canto il tennista transalpino non è riuscito a sfruttare ben cinque palle break. Da grande campione il numero 2 del ranking si è messo alle spalle il momento di difficoltà e nel sesto gioco ha piazzato alla prima ... Leggi la notizia su oasport

