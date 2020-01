Anticipazioni Don Matteo 12, Simone Montedoro ammette: “Non è facile…” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Don Matteo 12, Simone Montedoro: “Faccio avanti e indietro per la famiglia ma non è facile” Giovedì 9 gennaio andrà in onda la prima puntata di Don Matteo 12, la fiction campione di ascolti di Rai1 con Terence Hill, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta. Domani, 7 gennaio, Don Matteo compie 20 anni. La prima puntata andò in onda nel 2000. Per festeggiare il ventennale della serie in una puntata Simone Montedoro tornerà a vestire i panni del Capitano Tommasi, ruolo che ha ricoperto per ben cinque stagioni. Montedoro, in un’intervista sul settimanale Tv Mia, si è detto felice ed emozionato per questo ritorno perché a Don Matteo deve tutto. La moglie e il figlio di Simone Montedoro vivono ad Ibiza, lui è rimasto a Roma: “Ma faccio sempre avanti e indietro per stare con loro. Non è facile ma cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno: quando ci ritroviamo siamo ... Leggi la notizia su lanostratv

