Golden Globe 2020 i vincitori: HBO torna leader tra la tv con Succession e Chernobyl, Taron ...

I 67 parlamentari che hanno cambiato casacca : Oggi il Corriere della Sera pubblica un’infografica che riepiloga i 67 parlamentari che hanno cambiato casacca dopo un anno e nove mesi di legislatura. Il grosso dei cambi di casacca si è concentrato a partire dallo scorso settembre, periodo di avvio del governo Conte II a maggioranza Pd-M5S-Leu a cui poi si è aggiunta Italia Viva: 67 spostamenti fino a inizio gennaio. Un numero ancora modesto se si pensa che nella scorsa legislatura i ...

Napoli - incidente stradale su via Acton : auto si ribalta - due feriti portati in ospedale : incidente nella notte sua via Acton, all'ingresso della Galleria della Vittoria: due le automobili coinvolte, una di queste si è ribaltata. Ferite due persone, portate in ospedale: le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine per gestire il traffico, andato rapidamente in tilt.Continua a leggere

Fedez - malore a Dubai : il rapper in hotel con la flebo : Fedez, malore a Dubai: il rapper in hotel con la flebo Il mondo di Chiara Ferragni e Fedez non è sempre perfetto. Durante la vacanza a Dubai insieme al piccolo Leone, il rapper milanese è andato incontro a una piccola disavventura a causa di un’indigestione. A raccontare la terribile notte di Fedez è stata sua moglie, Chiara Ferragni, che ha prontamente spiegato ai fan la situazione su Instagram. “Ha avuto un’indigestione. Ha ...

Mara Venier senza fiato a Domenica In : “Non ridete - datemi dell’acqua” : Nella prima puntata dell’anno di Domenica In Mara Venier ha avuto una piccola défaillance che non è passata inosservata tra i telespettatori. La conduttrice, infatti, ha dovuto riprendere fiato chiedendo al pubblico di non ridere. Mara ha invocato il lancio della pubblicità, ma dalla regia l’hanno invitata a proseguire con gli ospiti. A quel punto, però, per la conduttrice era arrivato il momento di sedersi e di riposare. Vediamo che ...

La tradizione : San Gregorio Magno e la pizza rustica nei menù degli sposi : Tempo di lettura: 2 minutiSan Gregorio Magno (Sa)- È l’unica città del cratere salernitano dove le antiche trazioni secolari rivivono grazie all’amore verso la propria terra natia delle nuove generazioni. Si tratta di San Gregorio Magno, nella Valle del Tanagro, un piccolo paesino situato nell’area a sud della provincia di Salerno dove storia, antiche trazioni ed enogastronomia locale, si fondono per essere tramandate di genitori in figli da ...

l’Iraq non vuole più gli americani. Allarme atomica iraniana : Il Parlamento iracheno ha approvato la risoluzione che chiede la fine della presenza militare straniera, misura mirata all’espulsione dei 5mila militari statunitensi impegnati contro l’Isis. Paura per le minacce reciproche Usa-Iran. Continuano i botta e risposta tra Usa e Iran, fatti di minacce gravissime e rappresaglie. E c’è una novità importante all’orizzonte, perchè gli iracheni […] L'articolo l’Iraq non ...

Sub ucciso da uno squalo durante un’immersione : L’attacco mortale è avvenuto in Australia, ad Esperance. L’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, si era appena tuffato quando lo squalo lo ha assalito. In corso le ricerche del cadavere. Un uomo è stato aggredito ed ucciso da uno squalo al largo di Esperance, in Australia Occidentale. Si era appena tuffato da […] L'articolo Sub ucciso da uno squalo durante un’immersione proviene da www.meteoweek.com.

Fabrizio Corona : “Mi vuoi rimandare in galera cog***ne?” : Fabrizio Corona beccato a violare le misure restrittive: l’ex re dei paparazzi minaccia di querelare il giornalista Su disposizione del pubblico ministero, Fabrizio Corona ha lasciato il carcere negli scorsi giorni. Sconterà il resto della pena in un centro riabilitativo a Milano dove viene curata la tossicodipendenza. Naturalmente, il fatto che sia uscito di galera non equivale a essere un uomo libero. Laddove dovesse compiere azioni vietate ...

Vidal Inter - in Spagna sono sicuri : ecco la decisione del Barcellona : Vidal Inter, in Spagna sono sicuri: ecco la decisione definitiva del Barcellona riguardo il futuro del centrocampista cileno Niente Inter per Vidal. Questa, almeno, sarebbe la comunicazione definitiva del Barcellona all’indirizzo dell’entourage del centrocampista cileno: i blaugrana, da qui a giugno, non vogliono rinunciare a lui. Secondo il quotidiano catalano Sport, che dedica alla vicenda ampio risalto in prima pagina, la ...

Juventus-Cagliari streaming e probabili formazioni : dove vederla : Juventus-Cagliari: i bianconeri di Sarri proseguono il duello con l’Inter in vetta alla classifica di Serie A e ospitano i rossoblù di Maran nella 18ª giornata La Juventus di Maurizio Sarri inizia il suo 2020 ospitando in casa il Cagliari di Rolando Maran nella 18ª giornata della Serie A. I bianconeri dividono la vetta della classifica con l’Inter a quota 42 punti, mentre i rossoblù sono stati la rivelazione della prima parte della ...

Mattino : su Meret interesse dalla Premier - dall’Inter e dalla Juve. Ma per De Laurentiis è incedibile : Tutti pazzi per Alex Meret. Il portiere del Napoli incanta tutti. Tanto da attirare diverse offerte non solo dall’Inghilterra ma anche dall’Italia. È indubbio infatti che, nonostante l’infortunio con cui ha aperto l’esperienza partenopea, il giovane portiere si sia dimostrato una promessa, se non già una conferma per il calcio Italiano. È chiaro che comincino a fioccare per lui offerte da più parti ed è altrettanto chiaro ...

Lutago - Stefan Lechner ubriaco al volante : ha ucciso 6 turisti tedeschi mentre andava dalla ex ragazza : Stava correndo a folle velocità dalla fidanzata, Stefan Lechner, il 28enne di Chienes che con la sua auto di grande cilindrata ha travolto una comitiva di giovani turisti tedeschi a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige, causando la morte di 6 ragazzi e il ferimento di altri 11 feriti, di cui 4 in g

Il calciatore - l’architetto - il medico : chi sono i 6 ragazzi morti nell’incidente in Alto Adige : Julius voleva fare il calciatore, Rita studiava per diventare dottore: sogni strappati via da un bolide piombato addosso ai ragazzi nella notte tra il 4 e il 5 gennaio a Lutago, in Valle Aurina. I sei rientravano negli alberghi quando sono stati falciati da un’auto condotta da un ubriaco. Le loro storie.Continua a leggere

L’uomo del giorno - Valeri Lobanovskyj : tra allenamenti mortali e calciatori ubriachi salvò il fumatore Shevchenko : Valeri Lobanovskyj è uno dei personaggi più vincenti e controversi degli ultimi 60 anni. Una figura leggendaria per il calcio sovietico. Cultore di un calcio avanguardistico e con l’idea che i giocatori fossero universali, ma anche rigido, un colonnello. E colonnello lo era veramente. Il Lobanovskyj calciatore è un ala sinistra di oltre 190 cm votata ad offendere. Se ne va così ad Odessa, poi a Donetsk con lo Shakhtar, mettendosi in ...