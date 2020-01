Uomini e Donne, anticipazioni 3 gennaio: Armando Incarnato smascherato e allontanato dal programma (Di domenica 5 gennaio 2020) Il 3 gennaio si è svolta una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Gianni Sperti è riuscito a dimostrare che Armando Incarnato ha mentito. Uomini e Donne: Gianni Sperti smaschera Armando Incarnato? Venerdì 3 gennaio c’è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Nel web stanno circolando le prime clamorose anticipazioni. Pare che tutta la puntata sia stata dedicata ad Armando Incarnato. Chi segue il programma di Maria De Filippi sa benissimo che tra il cavaliere e gli opinionisti non corre buon sangue. Infatti, Gianni Sperti e Tina Cipollari trovano il comportamento dell’uomo sbagliato, troppo arrogante. Inoltre, entrambi hanno sempre pensato che Armando avesse una relazione al di fuori. Ebbene, nella registrazione è emerso proprio questo. Non è chiaro se sia stato davvero Gianni Sperti a smascherarlo. Quello che è certo è che dopo le ... Leggi la notizia su kontrokultura

